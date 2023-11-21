Француз приплыл на лодке в Россию и был задержан на границе

Пограничники задержали гражданина Франции, который на лодке незаконно пересек границу РФ со стороны Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иностранец признался, что переплыл через реку Нарва, чтобы попасть в Россию в обход установленных пунктов пропуска.

По факту нарушения госграницы РФ проинформирована эстонская сторона.

Француз стал фигурантом уголовного дела о незаконном пересечении госграницы. Суд арестовал мужчину на 30 суток. Сейчас нарушитель находится в следственном изоляторе.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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