В Архангельской области опрокинулась цистерна с топливом

В Архангельской области сошла с рельсов и опрокинулась цистерна с дизельным топливом. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.
«Сегодня утром от диспетчера железнодорожной станции Сольвычегодск поступила информация о сходе с путей железнодорожной цистерны с дизельным топливом. Цистерна опрокинута на бок», – говорится в сообщении.
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения и пожарный поезд. Была обнаружена утечка. Цистерну загерметизировали и заменили колесные пары.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. В надзорном ведомстве уточнили, что пострадавших и задержки движения поездов нет.
Архангельск, Зоя Осколкова
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