В Архангельской области опрокинулась цистерна с топливом

В Архангельской области сошла с рельсов и опрокинулась цистерна с дизельным топливом. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

«Сегодня утром от диспетчера железнодорожной станции Сольвычегодск поступила информация о сходе с путей железнодорожной цистерны с дизельным топливом. Цистерна опрокинута на бок», – говорится в сообщении.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения и пожарный поезд. Была обнаружена утечка. Цистерну загерметизировали и заменили колесные пары.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. В надзорном ведомстве уточнили, что пострадавших и задержки движения поездов нет.

Архангельск, Зоя Осколкова

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