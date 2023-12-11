Рейс из США экстренно приземлился в России из-за буйного пассажира

Летевший из Нью-Йорка в Ташкент лайнер незапланированно приземлился в Санкт-Петербурге из-за дебошира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

На борту Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways произошла нештатная ситуация. Буйный пассажир мешал полету, поэтому было принято решение о приземлении в Санкт-Петербурге.

В аэропорту гражданина Узбекистана, который нарушал общественный порядок, передали сотрудникам правоохранительных органов.

Воздушное судно продолжит полет в Ташкент.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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