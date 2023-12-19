В Калининграде соседка напала с ножом на 82-летнюю женщину

В Калининграде пенсионерка получила несколько ножевых ранений. На пожилую женщину напала соседка. Об этом сообщают местные СМИ.
Преступление было совершено в доме на Московском проспекте. 82-летняя жительница открыла дверь соседке, а та набросилась на нее с ножом, а затем вернулась к себе в квартиру.
Пострадавшая смогла позвонить старшему по дому, который вызвал скорую помощь и полицейских. Женщину госпитализировали с множественными колото-резаными ранами и подозрением на сотрясение мозга.
Правоохранители задержали нападавшую, ее мотивы устанавливаются.
Калининград, Зоя Осколкова
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