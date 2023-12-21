В Санкт-Петербурге младенец насмерть отравился молоком матери-наркоманки

В Санкт-Петербурге внезапно скончалась четырехмесячная девочка. В крови ребенка нашли метадон. Предположительно, наркотик принимала мать, кормящая дочь грудью.

Трагедия произошла в конце сентября. Отец девочки проснулся ночью и заметил, что дочь не дышит. Он разбудил мать и вызвал скорую. Ребенка госпитализировали, но спасти его не удалось. Поставили диагноз – синдром внезапной младенческой смерти.

Позже экспертиза показала наличие в крови и внутренних органах малышки наркотического вещества – метадона. По мнению экспертов, наркотик мог попасть в организм девочки через грудное молоко.

Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная. Родители безработные, а отец был неоднократно судим. Решается вопрос о возбуждении целого ряда уголовных дел по статьям о наркотиках и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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