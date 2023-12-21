Под Калининградом девять человек пострадали в аварии микроавтобусом

В Калининградской области микроавтобус попал в аварию. По последним данным, пострадали девять человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на трассе Советск – Гусев. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

В результате виновник аварии и его пассажир были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Семь пассажиров микроавтобуса получили легкие травмы.

«На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего», – добавили в ведомстве.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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