На российском атомном судне произошел пожар

На атомном контейнеровозе «Севморпуть» произошел пожар. Как сообщили в управлении МЧС по Мурманской области, возгорание удалось оперативно потушить, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре на судне, пришвартованном на причале «Атомфлота», поступило около полуночи. Прибывшие на место огнеборцы обследовали смежные помещения и ликвидировали возгорание. Угрозы распространения огня нет.

Отмечается, что пожар произошел в одной из кают. Площадь возгорания составила 30 кв.м. Причины устанавливаются. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» – единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Он способен идти в сплошных ровных ледяных полях толщиной до 1 м. Судно используют в освоении шельфа и для поставок снабжения в Арктике.

Мурманск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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