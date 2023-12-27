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Среда, 27 декабря 2023, 11:30 мск

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Пара с младенцем заблудилась в лесу в поисках новогодней елки

В Ленинградской области родители с маленьким ребенком пошли в лес за елкой для празднования Нового года и заблудились. Об этом сообщает местный портал 47.news.

Инцидент произошел у деревни Войбокало в Кировском районе. Двое взрослых решили срубить елку в лесу у Мурманского шоссе и взяли с собой своего девятимесячного ребенка.

Супруги отошли на пару сотен метров от дороги, но обратный путь найти не смогли и обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб быстро отыскали заблудившихся людей и помогли им вернуться к автомобилю. Никто не пострадал.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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