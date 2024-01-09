На Ленинградской АЭС построят два новых реактора

На Ленинградской атомной электростанции разрешили сооружение еще двух ядерных реакторов. Об этом сообщил концерн «Росэнергоатом».

«Росэнергоатом получил лицензии Ростехнадзора на сооружение ядерных установок новых энергоблоков №7 и №8 Ленинградской АЭС. Эти документы дают старт основному этапу строительно-монтажных работ на сооружаемых энергоблоках», – говорится в сообщении.

Ленинградская АЭС – крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов. Станция обеспечивает более половины энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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