В Ленобласти взломщик попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку

87-летняя жительница Ленобласти подверглась нападению в собственной квартире. В результате женщина попала в больницу.

Инцидент произошел в городе Сланцы, в доме на улице Чкалова. Как сообщил соцработник, мужчина проник в квартиру пенсионерки, избил и пытался изнасиловать ее, сообщает Piter.tv.

Женщина попала в больницу, врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают личность преступника.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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