В Ленобласти взломщик попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку

87-летняя жительница Ленобласти подверглась нападению в собственной квартире. В результате женщина попала в больницу.
Инцидент произошел в городе Сланцы, в доме на улице Чкалова. Как сообщил соцработник, мужчина проник в квартиру пенсионерки, избил и пытался изнасиловать ее, сообщает Piter.tv.
Женщина попала в больницу, врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают личность преступника.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»