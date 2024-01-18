Ленинградская область стала 19-м регионом России, атакованным дронами ВСУ

В Ленинградской области сбили беспилотник, который нес на себе три килограмма взрывчатки. В результате атаки пострадавших нет. Целью дрона был нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

«18 января около 01.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об отсутствии пострадавших. Эту же информацию подтвердил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», – написал Беглов в своем телеграм-канале.

В аэропорту Пулково вводили план «Ковер» в связи с перехватом беспилотника. Прилетающие самолеты перенаправляли в Шереметьево.

География ударов дронов ВСУ продолжает расширяться. Ленобласть стала 19-м регионом России, который атаковали украинские беспилотники. Как уточнил глава координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, этот БПЛА был самолетного типа с размахом крыльев шесть метров, он нес на себе около трех килограммов взрывчатого вещества.

Совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин отметил работу системы ПВО, благодаря которой удалось предотвратить «чудовищную катастрофу». Помимо человеческих жертв, удар по терминалу мог нанести гигантский экологический урон Балтике.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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