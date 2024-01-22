Фермер из Ленинградской области рассказал, как разводит несколько пород осетров и почему черная икра – «длинные» деньги

В Ленинградской области находится единственное фермерское хозяйство, которое на высоком профессиональном уровне занимается выращиванием осетровых на установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). В деревне Тяглино фермер Антон Алексеев разводит осетровых, лососевых, раков и даже пиявок, а недавно получил первую партию черной икры.

«Я выпускник Санкт-Петербургской ветеринарной академии. После института пять лет был занят в строительном бизнесе. В 2017 году мы с товарищами накопили 10 млн рублей и реализовали мою студенческую мечту – купили УЗВ, земельный участок, построили первое здание под акваферму», – поделился Антон Алексеев.

Сейчас в хозяйстве пять комплексов для разведения аквакультур, искусственный водоем, магазин, здание переработки, парник и придорожный фуд-трак. На ферме содержится около 20 тонн живой рыбы (всего 15 видов, включая экзотических), в том числе – 3,5 тонны стерляди. Предприниматель уверяет, что рыба, выращенная на установках замкнутого водоснабжения, не отличается по вкусу от той, что росла в природных условиях.

«Перед продажей мы содержим рыбу в проточной воде. Структура плоти у нее такая же, как у дикой. Но наша рыба даже лучше, вкуснее ее. Потому что она чистейшая. В природе же дикая рыба вбирает то, что ее окружает», – поясняет Антон Алексеев.

В магазине на самой ферме распродается около 15% всего осетра. Все остальное – это средний и крупный опт, в том числе у фермера есть магазин в Санкт-Петербурге. Также поставки осуществляются на рынки, в рестораны, предприятия платной рыбалки и в торговые сети. Пик продаж – под Новый год. Ведь осетр – премиальная рыба, которую многие хотят видеть на праздничном столе.

В этом году фермер планирует получить первую крупную партию осетровой икры – 350 килограммов. Нерестится редко, но дает много икры – в объеме 1/10 веса тела. То есть половозрелая калуга, которая легко вырастает до 150 кг, может дать до 15 кг черной икры. Интересно, что осетр начинает давать икру примерно на 15-й год жизни и дает ее один раз в 2-3 года. И все это время его надо растить, кормить и серьезно за ним ухаживать, поэтому и бизнес это хоть и крупный, но с отсроченной и долгой рентабельностью. Оказывается, чтобы определить, в какой из рыб есть икра и на какой стадии зрелости она находится, фермеры делают рыбам УЗИ. После этого рыбу нужно отсадить на зимовку на два месяца. Осетру нужно колоть гипофиз, а затем следить, как рыба начинает метать икру. По коэффициенту поляризации специалисты определяют, как эту икру можно использовать: либо для пищевых целей, либо для выращивания мальков.

Кстати, при организации бизнеса по производству на установках замкнутого водоснабжения в России действуют различные программы господдержки. Антон Алексеев, как начинающий фермер, в 2019 году выиграл областной грант на 1,5 миллиона рублей. Средства выделили на развитие крестьянского фермерского хозяйства. А с 2020 года ферма получает субсидию на приобретение кормов.

Можно сказать, что бизнес по разведению осетровых – это еще и исправление ошибок прошлых поколений, потому что осетр в дикой природе – краснокнижная рыба, на его промысел на Каспии наложен мораторий. А благодаря разведению этой рыбы на УЗВ популяция осетровых – национальной гордости России, начинает восстанавливаться.

Подробности – в видео на нашем канале.

Санкт-Петербург, Анастасия Истомина

© 2024, РИА «Новый День»

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