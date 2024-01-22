На мусороперерабатывающем заводе среди отходов нашли живую собаку

В Санкт-Петербурге на мусороперерабатывающем заводе обнаружили йоркширского терьера. Компания ищет хозяев собаки.

Пса нашли среди мусора на заводе в Обухово. «Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно», – сообщает пресс-служба компании «Первый Спецтранс».

На предприятии заботятся о животном, кормят и гуляют с ним, а также занимаются поисками хозяина.

В компании призвали граждан, выкидывая мусор, присматриваться, нет ли в контейнерах тех, кому не надо там быть.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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