На мусороперерабатывающем заводе среди отходов нашли живую собаку

В Санкт-Петербурге на мусороперерабатывающем заводе обнаружили йоркширского терьера. Компания ищет хозяев собаки.
Пса нашли среди мусора на заводе в Обухово. «Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно», – сообщает пресс-служба компании «Первый Спецтранс».
На предприятии заботятся о животном, кормят и гуляют с ним, а также занимаются поисками хозяина.
В компании призвали граждан, выкидывая мусор, присматриваться, нет ли в контейнерах тех, кому не надо там быть.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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