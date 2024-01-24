На стройке в Санкт-Петербурге металлическая балка обрушилась на рабочих

На строительной площадке в Санкт-Петербурге трое рабочих пострадали из-за несчастного случая. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел на Лесном проспекте в Выборгском районе города. О произошедшем рассказала женщина, которая проходила мимо стройки во время происшествия, сообщает 78.ru.

По ее словам, огромная металлическая балка упала на трех человек. Двоих пострадавших отнесли в строительные вагончики, третьего вывезли с территории на автомобиле.

На место прибыли сотрудники полиции, они задержали 15 иностранцев и восемь петербуржцев, которые могли стать свидетелями произошедшего, но по каким-то причинам не сообщили о случившемся правоохранителям.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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