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Среда, 24 января 2024, 15:27 мск

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В Ленобласти перевернулся школьный автобус

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области попал в аварию школьный автобус. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на трассе «Пески – Сосново – Подгорье» в Выборгском районе. 38-летний водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок.

В момент аварии в салоне находились восемь школьников. Пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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