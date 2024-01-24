В Ленобласти перевернулся школьный автобус

В Ленинградской области попал в аварию школьный автобус. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на трассе «Пески – Сосново – Подгорье» в Выборгском районе. 38-летний водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок.

В момент аварии в салоне находились восемь школьников. Пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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