«Мама выпила пиво, легла рядом с малышом, а когда проснулась, он не дышал»: в полиции рассказали о смерти месячного мальчика

По предварительным данным, смерть месячного малыша в Первоуральске не носит криминальный характер, – сообщили в Следственном комитете. В тот день родители уложили новорожденного спать, а сами пили пиво в честь его первой даты – месяц со дня рождения. Затем мать легла спать на диване рядом с сыном, а когда проснулась, тот не дышал.

«В тот роковой вечер, 21 января, когда нашли его тело без признаков жизни, родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребёнок не дышит, после чего вызвала «неотложку». Врачи пытались реанимировать мальчика, но этого сделать не удалось. Собранные по данному факту материалы для принятия процессуального решения полиция направила нашим коллегам в региональный СКР. В связи с употреблением отцом и матерью спиртного, в отношении них представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 УК РФ – ненадлежащее воспитание детей», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Семья – полная, в ней воспитывается еще двое детей – 16 и 2,5 лет. Родители ранее состояли на учете в ПДН за то, что старшая дочь пропускала занятия в школе. Сейчас семью вновь поставили на учет за злоупотребление родителями спиртным. Известно, что 35-летний отец работает слесарем в коммерческом предприятии, не судимый. 40-летняя мать также ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца. Для определения точной причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительным данным, признаков криминальной смерти у ребёнка не имеется.

«Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются ближайшие родственники ребёнка и соседи данной семьи. Истребована и анализируется характеризующая документация и документы о состоянии здоровья младенца. Также устанавливается, все ли необходимые меры были предприняты в отношении данной семьи со стороны органов системы профилактики. По итогам проверки сотрудниками СКР будет принято процессуальное решение», – уточнил Шульга.

Как ранее писал «Новый День», 21 января в Первоуральске месячный малыш умер при загадочных обстоятельствах – пока его родители праздновали «кашу». В детской городской больнице рассказали, что руководители участковой педиатрической службы в тот же день посетили эту семью. Но никаких объяснений по факту смерти ребенка им получить не удалось ввиду того, «что мать пребывала в глубоком похмелье и не могла вспомнить события предыдущего дня».

Первоуральск, Ольга Тарасова

© 2024, РИА «Новый День»

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