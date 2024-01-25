В Санкт-Петербурге два человека пострадали из-за сосулек

Два жителя Санкт-Петербурга и Ленобласти оказались в больнице из-за падения наледи с крыш. При этом еще 47 человек получили различные травмы из-за гололеда.

48-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. На него упала сосулька возле дома №5 на Покровской дороге.

Затем глыба льда рухнула на 42-летнюю женщину. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб головы. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. От госпитализации женщина отказалась.

Кроме того, с различными травмами из-за гололеда к врачам обратились 47 человек. Среди них есть пострадавшие с серьезными переломами, в том числе позвоночника.

Также известно о более 40 случаях падения наледи на припаркованные автомобили.

Санкт-Петербурге, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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