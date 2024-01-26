Россиянин пытался переплыть реку, чтобы воевать на стороне Украины

20-летнего жителя Пензенской области поймали при попытке незаконно пересечь границу с Литвой. Парень собирался примкнуть к ВСУ.
Житель поселка Пачелма прилетел в Калининград и попытался переплыть реку Неман в Советске. Таким образом, он намеревался попасть в ЕС без оформления необходимых документов, передает телеграм-канал «Shot».
Затем нарушитель надеялся примкнуть к украинским войскам. Как выяснилось, ранее он был завербован запрещенной террористической организацией легион «Свобода России».
Нарушителя задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Калининград, Зоя Осколкова
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