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Четверг, 1 февраля 2024, 15:16 мск

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В Калининграде медсестра оформила два микрозайма на умершую пациентку

В Калининграде медсестра оформила со смартфона умершей пациентки два кредита. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Как установили полицейские, 50-летняя сестра-хозяйка одного из учреждений здравоохранения через смартфон умершей пациентки оформила два микрозайма и присвоила 12 тысяч рублей.

Женщина обманула своих знакомых, которым переправила деньги, и получила от них наличные. «Злоумышленница сначала пыталась похитить через мобильное приложение 35 тысяч рублей, принадлежащие покойной, однако безуспешно», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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