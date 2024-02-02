В Ленинградской области женщина четыре года жила с трупом мужа в доме

В Ленинградской области следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины. Предположительно, он скончался четыре года назад. Все это время жена хранила труп мужа в доме.

Тело нашли в частном доме в деревне Старосиверская Гатчинского района. «По данным судебно-медицинского эксперта видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предполагаемая давность наступления смерти – около четырех лет», – сообщили в региональном управлении СКР.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего.

Как сообщают местные СМИ, в доме также проживали четверо детей. При этом мать запугивала сыновей и дочерей, обещая отдать их в детдом, если они расскажут посторонним о смерти отца. В результате в полицию обратилась старшая дочь.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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