В Петербурге пенсионер изрубил знакомого кухонным топориком

В Санкт-Петербурге 77-летний пенсионер напал с топором на знакомого. В результате пострадавшего госпитализировали. СКР возбудил уголовное дело.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в квартире на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе города. Двое мужчина распивали спиртные напитки, когда между ними произошел конфликт. Пенсионер схватил кухонный топорик и начал наносить гостю рубленые раны.

Потерпевший сам обратился в экстренные службы. Его госпитализировали с травмами лба и шеи.

Нападавшего задержали. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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