В Петербурге приостановили строительство станции метро из-за найденного снаряда

В Санкт-Петербурге на стройплощадке новой станции обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Об этом сообщила компания «Метрострой Северной столицы» (МССС, генподрядчик строительства).

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественный войны нашли в ходе подготовительных работ для сооружения будущего здания вестибюля станции «Путиловская». Работы приостановили и проинформировали экстренные службы.

Территория была оцеплена. Доступ на стройплощадку запретили до момента вывоза снаряда.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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