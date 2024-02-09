В Петербурге приостановили строительство станции метро из-за найденного снаряда

В Санкт-Петербурге на стройплощадке новой станции обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Об этом сообщила компания «Метрострой Северной столицы» (МССС, генподрядчик строительства).
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественный войны нашли в ходе подготовительных работ для сооружения будущего здания вестибюля станции «Путиловская». Работы приостановили и проинформировали экстренные службы.
Территория была оцеплена. Доступ на стройплощадку запретили до момента вывоза снаряда.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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