Житель Калининградской области ранил двухлетнюю дочь выстрелом из винтовки

В Калининградской области мужчина выстрелил из пневматического ружья и попал в голову двухлетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как установили полицейские, в городе Светлый 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире стрелял по автомобильному радиатору из пневматического ружья «МР-512» и ранил пробегающую малолетнюю дочь. Девочка получила травму головы.

Пострадавшую госпитализировали, она находится в реанимации. Медики диагностировали очаговую травму головного мозга с открытой внутричерепной раной, открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мужчину задержали, оружие изъяли. Отмечается, что ранее семья не попадала в поле зрения полицейских, на учете не состояла.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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