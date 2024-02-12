В Ленобласти три человека провалились под лед на снегоходе

В Выборгском районе Ленинградской области снегоход с тремя людьми провалился под лед. В результате один человек погиб.
Инцидент произошел в акватории Выборгского залива вблизи поселка Чулково. Снегоход провалился между островами Кубенским и Быстринным. В этом месте толщина льда составляла около пяти сантиметров.
На помощь пришли ставшие свидетелями произошедшего местные рыбаки. Они вытащили из-подо льда отца и сына, третий мужчина погиб.
Спасенных из воды людей доставили на находящуюся поблизости базу отдыха, на место вызвали правоохранительные органы.
Санкт-Петербурге, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»