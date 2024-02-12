В Ленобласти три человека провалились под лед на снегоходе

В Выборгском районе Ленинградской области снегоход с тремя людьми провалился под лед. В результате один человек погиб.

Инцидент произошел в акватории Выборгского залива вблизи поселка Чулково. Снегоход провалился между островами Кубенским и Быстринным. В этом месте толщина льда составляла около пяти сантиметров.

На помощь пришли ставшие свидетелями произошедшего местные рыбаки. Они вытащили из-подо льда отца и сына, третий мужчина погиб.

Спасенных из воды людей доставили на находящуюся поблизости базу отдыха, на место вызвали правоохранительные органы.

Санкт-Петербурге, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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