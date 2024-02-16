В Калининградской области 23 школьника отравились антисептиком

В Калининградской области 23 ученика школы попали в больницу после использования антисептика. Прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошел в поселке Большаково Славского района. Ученики пришли на факультативное мероприятие, где им обработали руки антисептиком. После этого школьники начали жаловаться на самочувствие, среди симптомов – тошнота и боли в животе.
В результате 23 ребенка были доставлены в больницу, уточняет телеграм-канал «Shot». Медики диагностировали отравление неизвестным токсином. Шестерых пострадавших госпитализировали, остальных отправили на амбулаторное лечение.
«По данному факту прокуратура области проводит проверку соблюдения федерального законодательства, а также контролирует ход доследственной проверки», – сообщили в надзорном ведомстве.
Калининград, Зоя Осколкова
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