В Калининградской области 23 школьника отравились антисептиком

В Калининградской области 23 ученика школы попали в больницу после использования антисептика. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в поселке Большаково Славского района. Ученики пришли на факультативное мероприятие, где им обработали руки антисептиком. После этого школьники начали жаловаться на самочувствие, среди симптомов – тошнота и боли в животе.

В результате 23 ребенка были доставлены в больницу, уточняет телеграм-канал «Shot». Медики диагностировали отравление неизвестным токсином. Шестерых пострадавших госпитализировали, остальных отправили на амбулаторное лечение.

«По данному факту прокуратура области проводит проверку соблюдения федерального законодательства, а также контролирует ход доследственной проверки», – сообщили в надзорном ведомстве.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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