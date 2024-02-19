В Карелии волки убили более 20 собак в одном поселке

В Карелии жители жалуются на диких волков, которые убивают домашних животных. Об этом сообщает портал «Daily Карелия».

По данным издания, волки повадились нападать на собак в поселке Реболы Муезерского района. По словам местных жителей, хищники уже утащили около 25 псов.

В Минприроды рассказали, что было выдано более 100 разрешений на добычу волка в Муезерском районе. Кроме того, с 30 января по 1 февраля организовали флажковую охоту, один волк был ранен, еще двоих хищников удалось отогнать от поселка в сторону границы с Финляндией.

Жителей попросили быть бдительными и в случае опасности обращаться в правоохранительные органы.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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