Пьяный житель Ленобласти пытался ограбить храм

В Ленинградской области мужчина ворвался храм и потребовал отдать ему пожертвования. Грабителя задержали полицейские. Об этом сообщает портал «78.ru».

Инцидент произошел в храме Преподобного Сергия Радонежского в Сертолово. Пьяный мужчина зашел в церковь и начал требовать у служительниц деньги на выпивку. Когда ему отказали, дебошир пытался напасть на прихожан.

Мужчину задержали приехавшие на вызов полицейские. Решается вопрос о заключении его под стражу.

По словам очевидцев, этот местный житель часто появляется в храме, а в прошлом году он накинулся с ножом на настоятеля.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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