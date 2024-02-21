Пьяный житель Ленобласти пытался ограбить храм

В Ленинградской области мужчина ворвался храм и потребовал отдать ему пожертвования. Грабителя задержали полицейские. Об этом сообщает портал «78.ru».
Инцидент произошел в храме Преподобного Сергия Радонежского в Сертолово. Пьяный мужчина зашел в церковь и начал требовать у служительниц деньги на выпивку. Когда ему отказали, дебошир пытался напасть на прихожан.
Мужчину задержали приехавшие на вызов полицейские. Решается вопрос о заключении его под стражу.
По словам очевидцев, этот местный житель часто появляется в храме, а в прошлом году он накинулся с ножом на настоятеля.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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