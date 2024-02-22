Житель Калининграда изрубил собутыльника мачете

В Калининграде задержали мужчину, которого подозревают в нападении на знакомого. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что двое мужчин распивали спиртные напитки на территории пункта приема металлолома и поссорились. Один из них ударил другого мачете.

Нападавшего удалось задержать, а пострадавший скрылся с места происшествия. Его нашли в квартире и отправили в больницу в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник арестован, проводится расследование.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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