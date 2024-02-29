В Санкт-Петербурге подростки угрожали пистолетом продавцу шаурмы

В Санкт-Петербурге продавец шаурмы сообщил в полицию об угрозах со стороны подростков. Подозреваемого задержали, он оказался учеником седьмого класса.

Инцидент произошел на Ленинградской улице в Сосновом Бору. По словам продавца, двое подростков зашли в киоск, начали угрожать ему и требовать деньги. При себе у юношей был предмет, похожий на пистолет.

На следующий день одного из подозреваемых задержали. 15-летнего школьника допросили в присутствии родителей и отпустили.

Второго налетчика сейчас разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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