В Санкт-Петербурге произошел пожар на ледоколе «Ермак»

В Большом порту Санкт-Петербурга тушат пожар на ледоколе «Ермак». По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, возгорание произошло в складском помещении на первой палубе. В этот момент на неэксплуатируемом судне проводились сварочные работы.

В настоящее время пожарные пытаются не допустить распространения пламени. В региональном управлении МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 20 кв. м. К тушению привлечено 12 единиц техники и 46 человек личного состава.

«На место для выяснения обстоятельств и координации действий правоохранительных органов выехал работник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, – сообщили в надзорном ведомстве. – Транспортная прокуратура установит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube