В Санкт-Петербурге произошел пожар на ледоколе «Ермак»

В Большом порту Санкт-Петербурга тушат пожар на ледоколе «Ермак». По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, возгорание произошло в складском помещении на первой палубе. В этот момент на неэксплуатируемом судне проводились сварочные работы.
В настоящее время пожарные пытаются не допустить распространения пламени. В региональном управлении МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 20 кв. м. К тушению привлечено 12 единиц техники и 46 человек личного состава.
«На место для выяснения обстоятельств и координации действий правоохранительных органов выехал работник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, – сообщили в надзорном ведомстве. – Транспортная прокуратура установит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования».
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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