Беглов вывел Заксобрание Петербурга из зоны комфорта

Законодательное собрание Петербурга 28 февраля большинством голосов приняло изменения в регламент собственной работы. Отныне депутаты смогут проводить сессии за пределами Мариинского дворца.

Автор инициативы Денис Четырбок («Единая Россия»), представляя проект коллегам, уточнил, что «сейчас у парламента есть необходимость проводить выездные заседания». Например, во время ежегодного отчета губернатора Александра Беглова. В кулуарах парламента заговорили, что вытащить депутатов из «зоны комфорта», то есть из Мариинского дворца, петербургских единороссов заставила команда губернатора Беглова, у которой свои планы на региональных законодателей.

По мнению собеседников редакции в петербургском парламенте, потребность в проведении выездных сессий обусловлена предстоящими в сентябре выборами главного должностного лица Петербурга. Александр Беглов, устанавливая новый порядок работы парламента через просмольнинских депутатов, решил показать законодателям, кто в городе хозяин. Только сделал это по-смольнински, топорно, принизив статус законодательной власти города, фактически превратив региональный парламент в законодательный комитет Смольного.

И если раньше чиновники ходили в Мариинский дворец на отчеты перед парламентариями, выказывая уважение законодательной ветви власти, как равный равному, то теперь депутаты будут ходить на поклон к градоначальнику. Не трудно догадаться, кто и какие. Вряд ли на собраниях при широкой публике в БКЗ дадут слово оппозиционерам от «Яблока», коммунистам или представителям фракции, возглавляемой Мариной Шишкиной.

Заксобрание не место для дискуссий

Единоросс Михаил Барышников предложил принимать «судьбоносные решения» на «Газпром Арене». Депутаты Дмитрий Павлов и Андрей Малков полагают, что для пленарного заседания подойдет и «СКА Арена». Какая может быть критика там, где сами стены кричат: «Вперед за наших!» Только единодушие! В коридорах Заксобрания шутят, что есть еще цирк на Фонтанке, там тоже можно проводить парламентские сессии.

Кстати, коммунист Алексей Зинчук поинтересовался у коллег, как же будет работать система электронного голосования и информирование общественности о ходе проведении выездных заседаний. Ответ прозвучал невнятно. О конкретике пока не задумываются. Тем не менее, документ приняли в первом чтении. 43 депутата проголосовали за, два – против, воздержавшихся не оказалось.

Марина Шишкина высказалась за то, чтобы характер выездных мероприятий оставался рабочим, а сами они проводились только в исключительных случаях.

Депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Амосов расценил инициативу, как возможность для губернатора вызывать парламентариев «на ковер». Речь идет о расстановке акцентов. Если говорить конкретно о посланиях (на языке маркетинга – «мессенджах», транслируемых во вне), то все выглядит гораздо тоньше. Посещая Мариинский дворец, вставая на его трибуну, задавая тон и намечая перспективы развития города, губернатор предлагал (!) парламенту совместную работу. И очень важно то, где именно он это делал.

Отметим, что и большинство городских СМИ отнеслись к новому регламенту скептически. Представление, а не законотворчество.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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