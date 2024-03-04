На территории Петербургского нефтяного терминала нашли дрон с 20 кг взрывчатки

Беспилотный летательный аппарат, начиненный взрывчаткой, обнаружили на территории Петербургского нефтяного терминала. Дрон обезвредили.

Упавший беспилотник увидел сотрудник предприятия во время обхода территории. Он сообщил о находке в правоохранительные органы. На место прибыли экстренные службы.

Это оказался БПЛА самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni. Примерный размах крыльев такого дрона – семь метров. Аппарат переносил 20 кг взрывчатого вещества.

Как сообщает телеграм-канал «Shot», беспилотник обезвредили на месте и отправили экспертам для изучения. Пострадавших и разрушений на территории предприятия нет.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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