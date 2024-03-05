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Вторник, 5 марта 2024, 09:03 мск

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В Санкт-Петербурге учитель физкультуры случайно выбил зубы школьнику

В Санкт-Петербурге учитель выбил два зуба ученику начальных классов. Родители мальчика обратились в правоохранительные органы.

Инцидент произошел в школе в Красносельском районе, передает портал 78.ru. Ребенок во время перемены спрятался и хотел напугать одноклассников, но выскочил перед учителем физкультуры. Педагог выставил руку и случайно попал в лицо школьника.

Физрук сделал мальчику замечание и пошел дальше. Позже выяснилось, что удар был такой силы, что мальчик лишился двух зубов.

Родители обратились в полицию. Проводится проверка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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