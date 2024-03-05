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Вторник, 5 марта 2024, 10:26 мск

Новости Северо-Запад

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В Санкт-Петербурге два человека пострадали при падении лифта

В многоэтажке Санкт-Петербурга сорвался лифт. Внутри находились взрослые и дети, в результате два человека пострадали.

Инцидент произошел в доме по улице Новгородской в Шушарах. По предварительной информации, лифт упал из-за перегруза, в него одновременно вошли 14 человек.

Как сообщают местные СМИ, двум пострадавшим потребовалась помощь медиков. Один из пассажиров лифта повредил колено при падении.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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