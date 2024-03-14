В Петербурге задержали подростка, подменявшего номера для украинских кол-центров

Полицейские задержали 16-летнего жителя Санкт-Петербурга, который работал на мошеннические кол-центры. Все инструкции и указания поступали ему от кураторов, находящихся на территории Украины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Юноша нашел работу в даркнете. Обязательным условием было наличие технических навыков по поддержанию функционирования оборудования, которое обеспечивало подмену номеров при звонках россиянам из украинских кол-центров.

«В городе на Неве подозреваемый арендовал однокомнатную квартиру, куда организаторы противоправной деятельности при помощи курьерской службы доставили соответствующее оборудование: четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт, а также ноутбук с программным обеспечением, позволяющим совершать звонки через Интернет», – рассказала Волк.

Подросток каждую неделю менял съемные квартиры, а также раз в сутки производил замену сим-карт в слотах сим-банков. Кроме него, правоохранители вышли на след двоих сообщников. Старший из них еженедельно получал из Москвы порядка трех тысяч сим-карт, которые распределял между соучастниками. Вознаграждение они получали в криптовалюте.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранты заключены под стражу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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