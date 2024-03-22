В Петербурге закрывают все крупные торговые и развлекательные центры

В Санкт-Петербурге эвакуируют все крупные торговые центры и развлекательные заведения – это связано с событиями в Подмосковье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие учреждения не откроются до понедельника. По заявлению властей, меры безопасности являются превентивными.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отмене всех развлекательных мероприятий и введении в регионе режима повышенной готовности в рамках работы оперативного штаба.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube