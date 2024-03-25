В Петербурге у торгового центра несколько мужчин устроили драку со стрельбой

В Санкт-Петербурге компания мужчин устроила драку у торгового центра. Прозвучал выстрел, хулиганы скрылись. Проводится расследование.

Инцидент произошел у торгового центра «Пик», недалеко от станции метро «Сенная площадь», сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Произошедшее было снято на камеру наружного наблюдения.

На кадрах видно, как несколько мужчин устроили драку. Во время потасовки один из них достал пистолет и выстрелил. После чего участники конфликта разъехались на автомобилях.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте правоохранители нашли гильзу. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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