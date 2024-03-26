В Петербурге задержали 14-летнего подростка за поджог релейного шкафа

В Санкт-Петербурге 14-летнего подростка подозревают в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Юноша совершил поджог в Выборгском районе, недалеко от станции Удельная. Прибывшие на место пожарные быстро потушили пламя, на движение поездов инцидент не повлиял.

Подросток действовал вместе со своим 20-летним знакомым. Обоих подозреваемых задержали, по месту жительства провели обыски, где изъяли 19 сим-карт, четыре телефона, весы и неизвестное вещество.

Отмечается, что подросток состоял на учете в ПДН из-за плохого поведения.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube