В Петербурге задержали 14-летнего подростка за поджог релейного шкафа

В Санкт-Петербурге 14-летнего подростка подозревают в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Юноша совершил поджог в Выборгском районе, недалеко от станции Удельная. Прибывшие на место пожарные быстро потушили пламя, на движение поездов инцидент не повлиял.
Подросток действовал вместе со своим 20-летним знакомым. Обоих подозреваемых задержали, по месту жительства провели обыски, где изъяли 19 сим-карт, четыре телефона, весы и неизвестное вещество.
Отмечается, что подросток состоял на учете в ПДН из-за плохого поведения.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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