Российский истребитель сопроводил два бомбардировщика США над Баренцевым морем

Два американских бомбардировщика подошли вплотную к российской границе над Баренцевым морем. В воздух был поднят дежурный истребитель. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Групповую воздушную цель обнаружили сегодня над акваторией Баренцева. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», – говорится в сообщении.

Экипаж опознал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. При приближении российского истребителя американские самолеты скорректировали курс и развернулись от границы РФ.

«Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», – добавили в МО. Отмечается, что полет истребителя «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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