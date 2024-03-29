российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 марта 2024, 11:29 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Петербурге подростки отравились неизвестным веществом на детской площадке

В Санкт-Петербурге двое подростков попали в больницу с отравлением психотропными веществами. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что учащие восьмого и девятого класса встретились на детской площадке и пили пиво, а также употребили неизвестное вещество, после чего потеряли сознание. Детей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отмечается, что мальчик пригласил свою девушку на свидание, где дал ей неизвестное жидкое вещество. Родителям он соврал, что пойдет в гости к другу.

На данный момент пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Выясняется, что за препарат они приняли и где его достали.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия,