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Понедельник, 1 апреля 2024, 12:05 мск

Новости Северо-Запад

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В Ленобласти в лесу обнаружили человеческие останки

В Ленинградской области мужчина случайно обнаружил человеческие останки в лесу. Об этом сообщают местные СМИ.

Страшную находку сделал случайный прохожий в лесу между деревнями Лужки и Владычкино в Лужском районе.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили рядом с костями человека телефон, емкость с таблетками, два свитера и ботинок.

Останки направили в морг для установления даты и причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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