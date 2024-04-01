В Ленобласти в лесу обнаружили человеческие останки

В Ленинградской области мужчина случайно обнаружил человеческие останки в лесу. Об этом сообщают местные СМИ.
Страшную находку сделал случайный прохожий в лесу между деревнями Лужки и Владычкино в Лужском районе.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили рядом с костями человека телефон, емкость с таблетками, два свитера и ботинок.
Останки направили в морг для установления даты и причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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