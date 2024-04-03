В Калининградской области поезд сошел с рельсов из-за газового баллона

Житель Калининградской области устроил диверсию на железной дороге. Он подложил газовый баллон на пути, чтобы люди опоздали на работу. Злоумышленника задержали.

Инцидент произошел на 23-м километре перегона Полесск-Гурьевск, рядом с поселком Константиновка. Пассажирский поезд наехал на препятствие, одна колесная пара сошла с рельсов.

Из вагонов эвакуировали более 200 пассажиров. Пострадавших нет. На место выехал восстановительный поезд.

Оказалось, что на пути лежал газовый баллон. Правоохранители быстро вычислили злоумышленника, им оказался 20-летний местный житель. По его словам, мужчина хотел, чтобы люди опоздали на работу, поэтому устроил диверсию. В результате он стал фигурантом уголовного дела.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube