российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 апреля 2024, 15:58 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Санкт-Петербурге подросток случайно прострелил себе руку

В Санкт-Петербурге 13-летний мальчик прострелил себе руку во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе клиники Педиатрического университета.

Инцидент произошел в Приморском районе города. Подростка привезли в травмпункт родители. Оттуда его направили в микрохирургический центр Северо-Запада при Педиатрическом университете.

Выяснилось, что школьник случайно выстрелил себе в кисть из пневматического пистолета во время прогулки.

Мальчика экстренно прооперировали и извлекли из его кисти пулю. По словам врачей, пострадавший быстро идет на поправку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия,