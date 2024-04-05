В Санкт-Петербурге подросток случайно прострелил себе руку

В Санкт-Петербурге 13-летний мальчик прострелил себе руку во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе клиники Педиатрического университета.
Инцидент произошел в Приморском районе города. Подростка привезли в травмпункт родители. Оттуда его направили в микрохирургический центр Северо-Запада при Педиатрическом университете.
Выяснилось, что школьник случайно выстрелил себе в кисть из пневматического пистолета во время прогулки.
Мальчика экстренно прооперировали и извлекли из его кисти пулю. По словам врачей, пострадавший быстро идет на поправку.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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