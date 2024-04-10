В подвале дома в Санкт-Петербурге обнаружили трех детей-маугли

В Санкт-Петербурге трое детей жили в подвале в антисанитарных условиях. Присматривал за мальчиками мужчина, который заявил, что является их отцом, но никаких подтверждающих это документов предоставить не смог.

Сообщение о беспризорных детях в возрасте двух, четырех и шести лет поступило в полицию от неравнодушных граждан. На место оперативно прибыл наряд полиции, в том числе, инспектор по делам несовершеннолетних.

«Сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей, в возрасте от двух до шести лет. В ходе проверки условий проживания установлено: дети жили и воспитывались в антисанитарных условиях», – сообщили в региональном главке МВД.

Детей изъяли и поместили в медучреждения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», по словам отца, мать оставила ему мальчиков, а сама уехала в другой город с новым возлюбленным. Дети доставлены в больницу в средней степени тяжести, на их телах есть следы краски, ссадины и гематомы, предварительно, травмы не связаны с побоями.

Позже стало известно, что мать решила забрать детей, узнав об условиях их жизни. По ее словам, когда она оставляла их отцу, он жил в квартире, а дети ходили в частный детский сад. Женщина уже связалась с представителями органов опеки, которые дали ей необходимые рекомендации, пишут «Известия». Она также подтвердила, что мужчина действительно является отцом мальчиков, хотя не вписан в их свидетельства о рождении.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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