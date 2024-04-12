Мошенники обманули школьника, пообещав ценные предметы в компьютерной игре

В Санкт-Петербурге подросток стал жертвой мошенников. Он отправил аферистам 325 тысяч рублей за снаряжение и оружие в компьютерной игре. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

13-летний школьник проводил много времени в онлайн-игре, однажды с ним связались неизвестные и предложили получить бесплатно несколько предметов, за которые в игре нужно платить. Мальчику нужно было показать скриншот банковского приложения, которым пользуются родители.

Узнав точную сумму на счету, злоумышленники отправили подростку QR-код. После сканирования со счета списались 65 тысяч рублей. Школьник сначала испугался, но его убедили, что вся сумма позже вернется обратно.

В результате ребенок еще четыре раза отправлял деньги мошенникам. Сумма ущерба составила 325 тысяч рублей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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