В Санкт-Петербурге пилотов самолета пытались ослепить лазером

Пилотов самолета пытались ослепить лазером при заходе на посадку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Инцидент произошел с лайнером Airbus A321, летевшим из Москвы в Санкт-Петербург. «При заходе на посадку ВС экипаж доложил об ослеплении лазером зеленого цвета в импульсном режиме», – говорится в сообщении.

Самолет благополучно приземлился. На безопасность полета произошедшее не повлияло.

Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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