В Санкт-Петербурге пилотов самолета пытались ослепить лазером

Пилотов самолета пытались ослепить лазером при заходе на посадку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Инцидент произошел с лайнером Airbus A321, летевшим из Москвы в Санкт-Петербург. «При заходе на посадку ВС экипаж доложил об ослеплении лазером зеленого цвета в импульсном режиме», – говорится в сообщении.
Самолет благополучно приземлился. На безопасность полета произошедшее не повлияло.
Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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