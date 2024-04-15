Житель Ленобласти стрелял из ружья в полицейского

В Ленинградской области 49-летний мужчина открыл огонь из ружья по полицейскому. В результате злоумышленника задержали бойцы Специального отряда быстрого реагирования.

Инцидент произошел в городе Коммунаре Гатчинского района, сообщает региональное управление СКР. Подозреваемый препятствовал законным действиям сотрудника полиции по пресечению нарушения общественного порядка, а также стрелял в него из ружья.

На место прибыло подкрепление, только тогда вооруженного дебошира удалось задержать бойцам СОБР. Мужчина помещен под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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