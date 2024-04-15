В Санкт-Петербурге пьяный мужчина пытался проникнуть на аэродром и застрял в заборе

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который попытался проникнуть в запрещенную зону и застрял в заборе.

Как сообщили в управляющей компании аэропорта, 15 апреля совершена попытка несанкционированного проникновения на аэродром. «Сотрудники дирекции авиационной безопасности аэропорта незамедлительно задержали мужчину при попытке проникновения на контролируемую территорию аэропорта, после чего он был передан сотрудникам полиции», – говорится в сообщении.

На работу воздушной гавани инцидент не повлиял. Рейсы принимали и отправляли в штатном режиме.

Местные СМИ уточнили, что житель Петербурга был пьян, он попытался перелезть через ограждение, но зацепился за колючую проволоку. Мужчина не смог выбраться, там его и нашли сотрудники безопасности.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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