В Петербурге школьница попала в больницу после курения вейпа

В Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу госпитализировали после курения вейпа. Об этом сообщает «Фонтанка».
На странное поведение дочери обратили внимание родители. Девочка то была веселой, то ее настроение резко менялось. Мать связала это с вейпом. Родители недавно узнали, что дочь курит.
На следующий день школьнице стало плохо, ее госпитализировали. Медики диагностировали ингаляционное отравление неизвестным психотропным веществом. Состояние подростка оценивается как тяжелое.
Отмечается, что девочка воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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