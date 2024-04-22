В Петербурге школьница попала в больницу после курения вейпа

В Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу госпитализировали после курения вейпа. Об этом сообщает «Фонтанка».

На странное поведение дочери обратили внимание родители. Девочка то была веселой, то ее настроение резко менялось. Мать связала это с вейпом. Родители недавно узнали, что дочь курит.

На следующий день школьнице стало плохо, ее госпитализировали. Медики диагностировали ингаляционное отравление неизвестным психотропным веществом. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

Отмечается, что девочка воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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