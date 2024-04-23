В Карелии 15-летний подросток напал с ножом на школьниц

В Петрозаводске 15-летний юноша изрезал ножом двух девушек. Пострадавшие госпитализированы, нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел сегодня ночью. Школьники собрались в квартире, где не было взрослых. По данным телеграм-канала «Baza», бабушка и дедушка одной из девочек, которым принадлежит жилье, уехали в отпуск.

Ближе к вечеру между ребятами произошла ссора. Мальчик взял нож и ударил школьниц несколько раз в грудь, шею и живот. Пострадавшие успели сообщил о нападении. Девочек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место полицейские задержали подростка. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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